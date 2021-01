Enquetes realizadas nas redes sociais do O Dia entre 11 e 14/01 Arte: Letícia Carvalho

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 21:58

Facebook e Twitter.



Números da vacina do Butantan geram polêmica O mau desempenho do Flamengo em campo, pedidos de adiamento do Enem e a eficácia da Coronavac estiveram entre os assuntos mais comentados da semana. O jornal O Dia trouxe os temas para debate com enquetes realizadas nas redes sociais. Cada pergunta ficou disponível para votação por 24 horas, entre segunda-feira, 11 a quinta-feira, 14, nos perfis do Instagram

Nesta terça-feira, 12, foi anunciada a taxa de eficácia geral da Coronavac: 50,38%, número inferior ao apresentado na semana passada pelo governo paulista. Na quarta-feira, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou em tom de ironia sobre a eficácia geral da vacina desenvolvida pelo Butantan

Publicidade



Diante das controvérsias, realizamos o questionamento: você pretende se vacinar contra a covid-19? Num universo de 3.137 votantes, a maioria (81%) afirmou que pretende se imunizar.



Confira alguns dos comentários:



Sim, não vivo na Idade Média, não tenho medo da ciência. — Valeria Martins (@valmartins_rj) January 13, 2021 Não com essa vacina — Fernando Luiz (@Fernandoluiz82) January 13, 2021 Temos essa pois além da de Oxford, é a que conseguiram pra gente. Todos os países que estão preocupados com isso viabilizam mais de uma vacina para agilizar o processo... E essa vacina está muito boa para nossas necessidades mais urgentes. — Ana Francisco (@lapanas) January 13, 2021

Adiamento do Enem?



Na terça-feira, 12, outro debate foi sobre a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Mesmo com a Diante das controvérsias, realizamos o questionamento: você pretende se vacinar contra a covid-19? Num universo de 3.137 votantes, a maioria (81%) afirmou que pretende se imunizar.Confira alguns dos comentários:Na terça-feira, 12, outro debate foi sobre a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Mesmo com a morte do diretor responsável pela realização do exame devido a complicações pela covid-19 , o Inep manteve as datas de aplicação . Entretanto, o movimento estudantil ainda pede que provas sejam adiadas por conta da pandemia. Questionamos se os seguidores concordavam com a reivindicação dos estudantes. Entre os 1.252 usuários votantes, a maioria (78%) manifestou apoio ao adiamento.

Publicidade

Publicidade

Ceni na Berlinda



Publicidade

Participe das enquetes do O Dia em nossas redes sociais de segunda a quinta-feira.