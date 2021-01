Por IG - Último Segundo

Publicado 15/01/2021 09:28 | Atualizado 15/01/2021 10:18

Rio - Manaus recebeu no início da madrugada desta sexta-feira (15) dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) carregados com cilindros de oxigênio, enviados de Guarulhos (SP) para ajudar na crise sanitária que assola o estado do Amazonas em função da disparada de casos de Covid-19 e o colapso dos hospitais. Nesta quinta-feira (14), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo federal não tinha transporte para mandar cilindros de oxigênio por conta própria. Ele admitiu que a capital amazonense vive "colapso" no sistema de saúde.

Sobrecarregados, os hospitais do Amazonas ficaram sem oxigênio para os pacientes em tratamento da Covid-19, justamente em meio à internações recordes no estado. Nesta quinta, cenas como a de médicos transportando cilindros nos próprios carros para levar ao hospital e familiares tentando comprar o insumo foram vistas. Em razão disso, doentes começaram a ser levados pelos aviões da FAB para outros estados.

Segundo a Força Aérea, os dois aviões Hércules que levavam os cilindros de oxigênio para Manaus decolaram do Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de quinta-feira. O último voo saiu com 6 cilindros de oxigênio em torno de 20h30. As aeronaves pousaram na capital amazonense no início da madrugada desta sexta.

Ao todo, 386 cilindros de oxigênio foram transportados para o Amazonas, totalizando mais de 18 toneladas, que serão utilizadas pelos hospitais para atendimento aos pacientes da Covid-19 no estado.

"A ponte aérea de oxigênio está impactada porque nós não temos os cargueiros específicos da FAB pra fazer isso. Então a situação em Manaus é muito grave. Estamos manobrando pra tentar reverter o quadro", disse nesta quinta o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Durante transmissão ao vivo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Pazuello reconheceu "colapso" no sistema de saúde amazonense. No domingo, Wilson Lima (PSC), governador do Amazonas, enviou pedido de ajuda aos governadores brasileiros por conta da "iminência de sofrer desabastecimento" de oxigênio, o que ocorreu nesta quinta.

A partir desta sexta-feira, Amazonas terá toque de recolher por dez dias. Ninguém poderá sair de casa entre 19h e 6h em qualquer dia da semana. A medida busca reduzir os casos de Covid-19 no estado.