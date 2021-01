Governo amazonense envia pedido de cilindros de oxigênio para e-mails errados Reprodução/G1

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 11:21 | Atualizado 15/01/2021 12:56

Rio - No último domingo, o governo do Amazonas fez um pedido de cilindros de oxigênio ao Estado do Rio, por meio de um ofício, mas enviou o e-mail para os destinatários errados. Entre os endereços eletrônicos incorretos, estão pessoas que não têm mais cargo no Executivo fluminense, como o ex-governador interino Francisco Dornelles e Dorita, ex-chefe de gabinete de Dornelles. O documento foi enviado a todos os estados brasileiros em uma tentativa de evitar o colapso no sistema de Saúde. Manaus (AM) vive uma crise nos hospitais, com a falta de cilindros de oxigênio para pacientes desde quinta-feira, em meio ao aumento no número de casos e mortes por covid-19. As informações são do portal G1.

De acordo com o G1, o documento, assinado pelo governador Wilson Lima (PSC), cita uma "crise sem precedentes" na Saúde diante da pandemia, com ocupação total de leitos. O ofício expõe ainda a "iminência" de desabastecimento de oxigênio, solicitando o envio do produto, se possível.

Ainda segundo o G1, o e-mail foi enviado por Juarez Filho, assessor do Subcomando de Ações de Defesa Civil do Amazonas, para três destinatários: Francisco Dornelles, ex-governador interino, Dorita, ex-chefe de gabinete de Dornelles, e para o endereço eletrônico de eventos da Vice-Governadoria do RJ.

Segundo o G1, cerimonial da vice-governadoria enviou o e-mail para o gabinete do governador, na última segunda-feira, ressaltando o pedido de urgência.

Também conforme o G1, Castro só soube da informação na noite desta quinta-feira, quando ele ligou para o governador do Amazonas. Castro informou que a Secretaria Estadual de Saúde (SES) vai fazer um levantamento dos insumos que podem ajudar o Amazonas.

Procurado pelo O Dia, o governo amazonense disse, em nota, que o "Comitê de Enfrentamento da Covid-19, do Estado enviou para um mailing desatualizado, erro que está sendo corrigido". A assessoria também afirmou que o "governador do Amazonas, Wilson Lima, fez contato com o governador em exercício e ele se colocou à disposição para ajudar com insumos".

Já a assessoria do Governo do Rio confirmou o recebimento do pedido e disse que os dois estados estão em diálogo, sem dar mais detalhes. Em sua conta no Twitter, Castro escreveu, na manhã desta sexta-feira, que ligou para o governador Wilson Lima "para prestar apoio e dialogar como o RJ pode colaborar". No entanto, não deu mais informações de como seria esta colaboração.