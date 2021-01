Ministério da Saúde promete 100 leitos de UTI para Amazonas Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 15/01/2021 14:08

Brasília - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira, dia 15, que foi confirmado um caso de reinfecção de coronavírus (covid-19) por uma variante descoberta no Amazonas. O diagnóstico foi feito pela Fiocruz, que identificou a nova cepa em uma mulher de 29 anos de idade, com sintomas leves da doença.

A mulher foi diagnosticada com a infecção pela primeira vez no dia 24 de março de 2020 e, nove meses depois, no dia 30 de dezembro de 2020. A segunda análise mostrou um padrão de mutações, compatível com a variante do vírus da covid-19, identificada recentemente pelo Ministério da Saúde do Japão, mas de origem no Amazonas.

A informação foi compartilhada, como parte da rotina da vigilância epidemiológica, com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e com toda a Rede do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs). O Ministério da Saúde recomendou aos estados, Distrito Federal e municípios o contínuo fortalecimento das atividades de controle da Covid-19, a ampliação do sequenciamento de rotina dos vírus SARS-CoV-2, a investigação de surtos e o rastreamento de contatos de todo caso de Covid-19.

No Brasil, foram notificados até o momento, dois casos de reinfecção por nova variante da covid-19, um na Bahia, com a mutação identificado originalmente na África do Sul que segue em investigação, e outro já confirmado no Amazonas, com variante Amazônica identificada inicialmente no Japão. Os casos são monitorados pelas equipes do Ministério da Saúde e da Opas/OMS.

Reinfecções confirmadas

Até o momento no Brasil, foram confirmados três casos de reinfecção com linhagens já circulantes no país. O primeiro caso foi no Rio Grande do Norte, o segundo em São Paulo e o último no Rio Grande do Sul.



A pasta tem recebido diversas notificações de casos suspeitos de reinfecção por Covid-19, mas que não cumprem todos os critérios necessários para confirmação de novos casos, conforme estabelecido em nota técnica. Segundo a pasta, um caso de reinfecção da Covid-19 exige que o indivíduo apresente dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos dois episódios.



O Ministério da Saúde reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras, higienização constantes das mãos e o uso de álcool em gel.