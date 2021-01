Por IG - Último Segundo

Publicado 15/01/2021 15:59

A deputada Luiza Erundina (SP) foi escolhida pelo PSOL, nesta sexta-feira (15), para concorrer à presidência da Câmara. Até chegar à decisão, o partido estava em dúvida entre ter uma candidatura própria ou apoiar Baleia Rossi (MDB-SP).

Apesar de ter chances pequenas de Erundina ser eleita, a medida é estratégica, já que é uma maneira do PSOL marcar posição na disputa.

Os outros candidatos também com poucas chances à vaga são Fábio Ramalho (MDB-MG), Capitão Augusto (PL-SP), André Janones (Avante-MG), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Alexandre Frota (PSDB-SP).

Isso acontece porque a eleição está centrada em Baleia e Arthur Lira (PP-AL). No momento, Lira é o mais forte, por ser líder do Centrão e candidato do governo.

A eleição acontece no início de fevereiro. Quem for eleito ficará dois anos no cargo. Para isso, é necessário ter pelo menos 257 votos, caso todos os 513 deputados votem.