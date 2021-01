João Doria e Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:27 | Atualizado 15/01/2021 17:32

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a reforçar, nesta sexta-feira (15) críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Durante coletiva de imprensa, Doria se exaltou ao comentar a falta de oxigênio em Manaus, capital do Amazonas. Para Dória, "não ter oxigênio disponível para bebês é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro", na qual classificou como "genocida".

"Li uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo: 'Fiz tudo o que estava ao meu alcance, o problema agora é do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus'. Inacreditável. Inacreditável. Em outro país, isso talvez fosse classificado como genocídio. É um abandono aos brasileiros", disse Doria.

Publicidade

Bolsonaro reagiu, chamando o adversário político de "moleque" e dizendo que ele e outros governadores "querem quebrar a economia do Brasil para botar na minha conta". "Agora, vem esse moleque, governador de São Paulo, me acusar de facínora. Seja homem, cara. É duro mexer com quem tem um comportamento como esse cara. [...] Em São Paulo, [há] um governador medíocre, que não sai na rua. Se sair, vai ser linchado", declarou Bolsonaro.

A capital do Amazonas entrou em colapso, com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados e cemitérios sem vagas.

Publicidade