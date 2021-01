Doze senadores defendem a alternância de poder e pedem que o Supremo Tribunal Federal rejeite a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/01/2021 17:33

Brasília - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira, 15, que o afastamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, do cargo, "de forma inevitável, será debatido pelo Congresso no futuro". Bolsonaro sofre críticas pela condução da pandemia do novo coronavírus, em especial sobre a situação de Manaus, onde se esgotou o oxigênio usado para o tratamento de pacientes graves da covid-19.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Maia disse, entretanto, que um assunto mais urgente é discutir a situação do país no combate à pandemia do novo coronavírus.



O presidente da Câmara esteve acompanhado do governador João Doria (PSDB) e do candidato à sucessão da Casa, Baleia Rossi (MDB-SP).



Rossi voltou a defender que sua candidatura à Presidência da Câmara não é uma candidatura de "oposição ao governo, mas de independência da Câmara".



"Uma candidatura não pode ter como bandeira, o impedimento do presidente", disse o parlamentar.