Twitter coloca aviso em post de Bolsonaro após 'violação de regras' Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 20:48

Rio - O Twitter classificou o post do presidente Jair Bolsonaro que falava sobre um "tratamento precoce" contra a Covid-19 como uma mensagem que "viola as regras da plataforma". A medida restringe a circulação do tuíte, entretanto ele continua disponível na rede social.

"Esse tuíte violou as Regras do Twitter sobre publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais", diz a rede social. Porém, o Twitter determinou que "pode ser do interesse público que esse Tweet continue acessível".

A publicação, feita às 15h36, diz que "estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce da Covid, com antimaláricos, podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade".