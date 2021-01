Por O Dia

Publicado 16/01/2021 08:28 | Atualizado 16/01/2021 08:28

São Paulo – A Azul informou que irá realizar um voo com destino a Manaus (AM) para levar cilindros de oxigênio. Segundo a empresa, o pedido feito pelo Ministério da Saúde à companhia aérea tem como objetivo ajudar a abastecer os hospitais da capital amazonense. O voo será feito pela mesma aeronave que partiria, nesta sexta-feira para Mumbai, na Índia. A missão teve que ser reprogramada enquanto as questões diplomáticas entre os dois países são resolvidas, e as doses da vacina Astrazeneca/Oxford possam ser trazidas ao Brasil. O Airbus A330neo da companhia decolou do Recife às 23h (horário local) desta sexta-feira, com destino à Campinas (SP), de onde deverá partir neste sábado (16) com o carregamento dos cilindros de oxigênio para Manaus. A aeronave da companhia levará sua capacidade máxima para esse tipo de carga.“Nossa intenção é ajudar o Brasil e os brasileiros e não mediremos esforços para oferecer apoio logístico no transporte de matérias para o combate à COVID-19. Estamos prontos para voar à Índia e também para transportar o que for necessário dentro do Brasil no intuito de ajudar o país na atual situação”, diz John Rodgerson, presidente da Azul.