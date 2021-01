O presidente Jair Bolsonaro volta a minimizar a pandemia Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 10:15 | Atualizado 16/01/2021 10:18

Brasília - Em meio ao colapso no sistema de Saúde do Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar, nesta sexta-feira, as mortes provocadas pela covid-19. Em entrevista à Jovem Pan, ele disse que "não tem por que ter esse trauma todo apenas preocupado com a Covid". Ao relativizar a pandemia, o presidente argumentou que o lockdown e o isolamento social causam "muito mais morte (sic)" do que o vírus.

"Esse lockdown, esse isolamento causa muito mais morte (sic), por depressão, por suicídio, por falta de emprego lá na frente do que a própria pandemia em si. Eu não tenho aqui os dados, o número de mortes por tipo de doença. A Covid tá mais lá embaixo. Então não tem por que ter esse trauma todo apenas preocupado com a Covid", declarou o presidente, em entrevista ao programa "Os Pingos nos Is", da Jovem Pan.

Questionado sobre a crise de Saúde no Amazonas, Bolsonaro disse que na "semana passada a temperatura subiu em Manaus, e os problemas começaram a aparecer". Ele afirmou ainda que enviou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para agir na capital, na segunda-feira passada. Sendo assim, ele "imediatamente" iniciou tratamento precoce, de acordo com o presidente.

Bolsonaro também acrescentou que o governo está "fazendo o possível". No entanto, disse que foi surpreendido por encontrar o sistema de Saúde local "numa situação bastante complicada".