Rio - O Sebrae, por meio do programa Catalisa ICT, está selecionando pesquisas acadêmicas com potencial de se transformarem em negócios inovadores para participar de capacitação gratuita. Os pesquisadores concorrerão, na etapa seguinte do programa, a apoio técnico e financeiro de até R$ 150 mil, incluindo recursos de bolsas de pesquisa e custeio.

Segundo o Sebrae, a ideia é apoiar os pesquisadores interessados em se tornar empreendedores diretos ou aqueles que gostariam de transferir a tecnologia para pequenas empresas. As inscrições vão até o dia 24 deste mês. Os interessados devem acessar o site https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/catalisa.

"É um programa inovador de apoio efetivo ao participante para levar seu projeto de pesquisa ao mercado e ainda com oportunidade de custear o processo de transformação da pesquisa em um modelo de negócios e apresentar a potenciais investidores", destaca Miriam Ferraz, coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae Rio.

Workshop



Miriam também informa que nesta segunda (18), às 15h, o Sebrae Rio realizará o workshop "Quero Conhecer o Catalisa!" para apresentar o programa aos pesquisadores interessados em participar do Catalisa ICT. As inscrições são gratuitas e pelo link https://forms.gle/JUbM7iRxoB9htWru5



O Catalisa ICT tem por objetivo acelerar e fomentar negócios inovadores por meio da criação de empresas de base tecnológica por mestres/mestrandos e doutores/doutorandos; transferência de tecnologia de pesquisadores/universidades para empresas; e inserção de mestres/mestrandos e doutores/doutorandos, capital humano qualificado, em pequenos negócios.



O Sebrae informou que os pesquisadores selecionados para o Catalisa ICT vão participar de uma capacitação online com foco no desenvolvimento de atitude empreendedora. Além de aprender sobre gestão da inovação e modelos de negócios, também vão adquirir conhecimentos na área de prospecção tecnológica e participar de mentorias com profissionais de mercado. Nesta etapa do programa, os pesquisadores receberão, também, suporte técnico para elaborar os planos de inovação que poderão ser submetidos a um segundo edital, previsto para maio deste ano.



Totalmente online, o programa gratuito de aceleração e fomento a negócios inovadores de base tecnológica terá duração de 4 anos. A meta do Sebrae é selecionar em todo país 270 planos de inovação, que serão implementados em até 12 meses.

Ao final dessa etapa, os pesquisadores deverão formalizar a sua empresa de base tecnológica, quando serão selecionados 135 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Esses pequenos negócios formalizados, com DNA tecnológico, vão participar da quarta etapa do programa, quando terão a oportunidade de ter contato com investidores e se aproximar de empresas e potenciais parceiros.