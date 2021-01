Por IG - Delas

Publicado 16/01/2021 15:45 | Atualizado 16/01/2021 15:47

Nesta sexta-feira (15), um homem, de 20 anos, foi preso em Minas Gerais suspeito de estuprar pelo menos duas jovens na capital Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Civil, o homem agia sempre da mesma maneira: contratava o serviço de babá por um aplicativo e depois cometia os crimes.

Após contratar as moças, ele solicitava um carro - também por aplicativo - que as levaria até o local onde prestariam o serviço.

"No decorrer do caminho, ele falava com as vítimas que seria feita uma parada no trajeto e um primo dele, que também iria para o mesmo local, entraria no carro para acompanhar até a casa. Na verdade, não é um primo, é o próprio autor", disse a delegada Isabella Franca.

No local, as vítimas eram levadas para uma mata, onde o crime era cometido. Segundo a delegada, ele amarrava as moças pelos braços com a blusa que elas usavam e cometia a violência sexual.

Depois do crime, as meninas ficavam no local com a parte inferior da vestimenta até o joelho. Até o momento, uma adolescente, de 15 anos, e uma jovem, de 18, foram identificadas como vítimas.

"Podem existir outras meninas violentadas por ele, mas que ainda não procuraram a polícia para fazer o registro da ocorrência", declarou Franca.

O investigado não tem antecedentes criminais, é casado e tem dois filhos. Esta matéria contém informações do portal UOL.