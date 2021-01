Bolsonaro sugeriu que as informações da evolução por minuto da apuração seriam reservadas Alan Santos/PR

Publicado 16/01/2021 19:01

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro provocou aglomeração ao comparecer a uma festa de aniversário no Clube Naval, em Brasília, na tarde deste sábado. Sem máscara, ele interagiu e posou para fotos com populares.



O compromisso não está na agenda oficial de Bolsonaro que deixou o Palácio da Alvorada por volta das 15h20. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos- RJ), filho do presidente, também chegou há pouco ao local.



A confraternização ocorre em uma área aberta do clube. Apenas poucos convidados faziam uso da proteção facial, item ainda de uso obrigatório durante a pandemia da covid-19.