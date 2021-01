A Anvisa esclarece que é necessário que tais estudos estejam em andamento no país, além de outras medidas condicionantes já previstas AFP

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 21:35 | Atualizado 16/01/2021 21:35

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, na noite deste sábado, ter devolvido ao laboratório União Química os documentos referentes à vacina Sputnik V para liberação do uso emergencial. De acordo com a agência, o pedido foi restituído por não atender os critérios mínimos, especialmente pela falta de autorização para a condução dos ensaios clínicos fase 3, a condução em andamento no país e questões relativas às boas práticas de fabricação.

A Anvisa esclarece que não basta o pedido de autorização de estudo clínico de fase 3 estar protocolado para pedir uso emergencial. É necessário que tais estudos estejam em andamento no país, além de outras medidas condicionantes já previstas.

Um pedido de autorização de uso emergencial para a Anvisa deve incluir estratégias que serão implementadas pela requerente de forma a garantir que os ensaios clínicos em andamento da vacina sejam capazes de avaliar a segurança e a eficácia a longo prazo.



A solicitação de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas contra a Covid-19 deve ser realizada pela empresa desenvolvedora da vacina, a qual deve seguir o Guia 42/2020 e as regulamentações vigentes.

Estudo da vacina

A Anvisa já analisou o pedido de aprovação para condução dos ensaios clínicos de fase 3 e desde o dia 4 deste mês aguarda o envio de informações essenciais já indicadas pela Agência para a empresa.



No dia 31 de dezembro, a empresa pediu a autorização de pesquisa. Esse processo já foi analisado pela Anvisa. Entretanto, foi identificado que há documentos faltantes. Assim, no dia 4 deste mês a agência solicitou que o laboratório apresentasse as informações faltantes e complementares.



No dia 6, a empresa respondeu que “tão logo consiga cumprir com a exigência farei os apontamentos para tornar a análise mais célere". Até o momento, a Anvisa aguarda o cumprimento de exigência pela empresa para concluir a análise do pedido de estudo.