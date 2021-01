Barra Torres disse que membros da reunião não usariam máscara, mas respeitariam o distanciamento Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 12:43 | Atualizado 17/01/2021 12:46

Rio - Internautas criticaram os diretores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por não usarem máscaras durante a reunião que trata sobre o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford, neste domingo. No início do encontro, Antônio Barra Torres, diretor presidente da agência, informou que os membros da diretoria colegiada retirariam as máscaras, mas seguiriam o distanciamento social. O evento começou por volta das 10h10 e acontece em um ambiente fechado, na sede do órgão, em Brasília.

"Se os diretores da Anvisa não podem usar máscara em uma reunião fechada e assistida por todo o Brasil, por que um brasileiro qualquer vai usar máscara na rua? A Anvisa dá péssimo exemplo ao Brasil antes mesmo de começar a reunião", escreveu um internauta no Twitter.

