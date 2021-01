Por O Dia

Publicado 17/01/2021 12:08 | Atualizado 17/01/2021 14:41

Rio - A Gerência-Geral de Medicamentos, a Gerência de Fiscalização e a Gerência de Monitoramento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendaram a aprovação, neste domingo, do uso emergencial da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Cinco diretores da agência ainda vão votar se aprovam a utilização emergencial da vacina. Decisão será por maioria simples, ou seja, de cinco diretores, três votos a favor ou contra definem o resultado.

A primeira área técnica esclareceu, no entanto, que a decisão para autorização do uso emergencial está condicionada ao monitoramento, acompanhamento das incertezas e a reavaliação periódica do imunizante. O anúncio foi feito durante reunião realizada pelos diretores colegiados da agência, na sede do órgão, em Brasília, na manhã deste domingo. O encontro ainda está acontecendo e você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da Anvisa no Youtube.