Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na tarde deste domingo, os dois pedidos para liberação do uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford contra o coronavírus. Os imunizantes são desenvolvidos pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A primeira diretora a votar foi a relatora do pedido para uso emergencial das vacinas, Meiruze Freitas. Em seguida, foi a vez de Romison Mota, depois de Alex Campos.

A decisão foi feita por maioria simples, ou seja, três votos a favor definiram o resultado. Assim, a decisão passa a valer a partir do momento em que houver a comunicação oficial ao laboratório, que precisará ser publicada no portal da Anvisa, no extrato de deliberações da Diretoria. A agência informa que não é não há necessidade de publicação no Diário Oficial da União.

Pedido emergencial

Desde que o Butantan e a Fiocruz pediram pelo uso emergencial, a Anvisa dá um prazo de dez dias para análise da solicitação e, neste domingo, é o penúltimo dia do prazo. A decisão começou a valer a partir do momento em que o laboratório recebeu o comunicado da Anvisa por meio de ofício e publicação do resultado no portal da agência.

No último dia 8, a Anvisa confirmou o pedido de uso emergencial da CoronaVac. Ao longo deste mês, o centro de pesquisa informou que a eficácia geral do imunizante é de 50,4%, para casos leves da doença, 78% e para casos graves 100%.

A vacina de Oxford, também com solicitação feita no dia 8, apresentou eficácia de 62%, com duas doses completas. Já no regime de meia dose seguida de uma dose completa, foi de 90%.