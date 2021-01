Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/01/2021 16:23 | Atualizado 17/01/2021 16:24

São Paulo - A aprovação temporária para uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mereceu manifestação de diversas lideranças políticas brasileiras nas redes sociais.



O governador João Dória (PSDB) disse que é um dia histórico para ciência brasileira. "A Anvisa acaba de aprovar por maioria o uso emergencial da Vacina do Butantan. Vitória da ciência. Vitória da vida. Vitória do Brasil", declarou o governador.



O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à Presidência da Câmara, agradeceu cientistas e profissionais de saúde que tornaram a vacina possível. "Em meio a tanto negacionismo, vocês são esperança. Vamos vacinar a população e vencer o coronavírus", escreveu Rossi, no Twitter.



Aliado de Doria e Baleia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Anvisa cumpriu o papel de agência do Estado. "O Brasil ainda responde por 10% das mortes pela covid no mundo, o que é inaceitável. Gostaria de parabenizar todos os profissionais de saúde envolvidos e ainda o empenho do governador João Doria", escreveu.



Na mesma rede social, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) também comemorou a aprovação do uso emergencial das vacinas. "Agora é iniciar IMEDIAMETAMENTE a vacinação da população. Viva a Ciência! Abaixo o negacionismo", escreveu.



"É possível que, em algumas horas, vejamos os primeiros brasileiros sendo imunizados!", escreveu o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).