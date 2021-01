Diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas Divulgação Governo de São Paulo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/01/2021 17:42 | Atualizado 17/01/2021 17:42

São Paulo - O diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou neste domingo, 17, que a quantidade de vacinas destinada para o Estado de São Paulo é de 1.357.640, enquanto o Ministério da Saúde vai receber 4,636 milhões de doses para os demais Estados do Brasil. O número leva em conta o critério de proporcionalidade estabelecido pelo órgão executivo federal.



"Se exigiu grandes sacrifícios pessoais desse diretor, mas nada importa o que se diz, se comenta, se discute em termos de eficácia, da qualidade da vacina. O que importa é que a vacina está aí e quantidade apreciável de 4.636.936 vacinas estão indo ao centro de logística do Aeroporto de Guarulhos. O Ministério da Saúde nos enviou esse número e assim procedemos", disse o diretor presidente do Instituto Butantan.



"Hoje temos a melhor vacina porque a melhor é a que chega ao braço das pessoas. A única que está sendo produzida e distribuída é combatida pelas mais altas autoridades dessa República. É renegada ao discurso chulo é a que começa a salvar neste País, a que começa a ser aplicada na sala ao lado", afirmou Covas, ao lado do governador João Doria (PSDB).



Para o diretor-presidente do Butantan, a chegada da vacina lança luz à "obscuridade" que acomete o Brasil.



"Permitimos que divisão ocorresse; finalmente chegamos em um momento de luz, que lance luz nesse momento de obscuridade que atinge o País", disse.