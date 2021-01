Ex- ministro Sergio Moro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/01/2021 19:10 | Atualizado 17/01/2021 19:13

São Paulo - Para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a aprovação de vacinas contra a Covid-19 e a imunização da primeira brasileira com Coronavac, em São Paulo, mostra que o Brasil 'pode trabalhar junto como um só País'.



"Precisaremos disso para a necessária vacinação em massa", afirmou o ex-juiz da Lava Jato, que deixou o governo Bolsonaro em abril, no início da pandemia do novo coronavírus.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou neste domingo, 17, por unanimidade, o uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.



Minutos após o fim da reunião da Anvisa, a enfermeira do Instituto Emílio Ribas Mônica Calzalans foi a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19.