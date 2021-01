Polícia Federal abrirá concurso para mais de mil vagas Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 20:07

O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou neste domingo que a distribuição das vacinas AstraZeneca/Oxford e Coronavac será acompanhada pelas forças de segurança pública federais e estaduais. A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão coordenar a segurança do processo de distribuição, logística e armazenamento da carga com os imunizantes em âmbito nacional. Nos estados, as vacinas serão entregues às polícias locais, que ficarão responsáveis pela segurança na distribuição. A operação terá início ainda na noite deste domingo.

Realizado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP), a secretaria ficará responsável pela articulação e pelo monitoramento da ação junto aos órgãos envolvidos (Ministério da Saúde, PF, PRF, Secretarias de Segurança Pública e de Saúde dos estados).

Será instituído, ainda, um gabinete de gestão e governança para acionamento em caso de necessidade relacionada à operação, contendo representantes do MJSP, Secretaria de Operações Integradas, Ministério da Saúde, PF, PRF, Ministério da Defesa, entre outros

A PF atuará na escolta das vacinas, utilizando os seus grupos táticos e sendo a responsável pela segurança dos espaços federais de armazenamento. A PRF também realizará escoltas das vacinas, com emprego de seus motociclistas batedores e suporte aerotático, mas para os locais de armazenamento e distribuição dos estados.



A PRF também poderá ser acionada pelos estados para garantir a segurança na distribuição interna, ação de responsabilidade exclusiva das unidades federativas.