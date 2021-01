Variante da Covid-19 em Manaus gera preocupação Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 20:55 | Atualizado 17/01/2021 20:56

Rio - O Brasil registrou 551 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24h, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo (17), dia em que a primeira brasileira foi vacinada - uma enfermeira de 54 anos, em São Paulo. O país tem, agora, 209.847 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Outros 33.040 casos da doença foram confirmados nas últimas 24h.

Ao todo, o Brasil tem 8.408.099 casos confirmados de Covid-19. A região Sudeste lidera em número de casos, com 3.026.510; o Nordeste tem 2.034.873; a região Sul tem 1.551.229; o Centro-Oeste, 940.739; e o Norte, com 934.748. Em número de óbitos, o Sudeste também é a parte do país com mais mortes: 96.707, seguido pelo Nordeste, 49.774. O Sul tem 24.899, o Norte 19.549, e o Centro-Oeste, 18.918.