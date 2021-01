João Victor Arruda, de 17 anos, estudou no Colégio Militar de Recife Reprodução/Instagram

O brasileiro João Victor Arruda, 17 anos, participou da seleção mais concorrida da história da Universidade de Harvard, foram dez mil inscritos para disputar as 747 vagas. A grande concorrência não o impediu de conquistar seu lugar na instituição norte-americana, e ele ainda terá bolsa de estudo de 100% pelo programa EducationUSA.



O jovem pernambucano, do Colégio Militar de Recife, vai cursar Ciências Políticas a partir do próximo mês de setembro. O programa de bolsa irá auxiliar com o transporte e um apoio financeiro para os primeiros meses nos EUA.

Em seu perfil no Linkedin, João conta que desde o ensino médio se envolveu com atividades relacionadas às suas paixões: ciência e política. Os projetos passaram por pesquisas com células-tronco na Universidade Federal de Pernambuco, conferências Modelo das Nações Unidas e participação na 25ª Assembleia da Juventude da ONU em NY. Em 2020, João foi eleito Jovem Deputado Federal pelo Programa do Parlamento Juvenil e teve um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.



Além de João Victor, a universidade que fica na cidade de Cambridge, Massachusetts, vai receber mais dois estudantes brasileiros, um de São Paulo e outro do Distrito Federal.