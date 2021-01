De acordo com os médicos que atenderam a criança, ela tinha cerca de quatro horas de vida quando foi encontrada Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 19:31

Bahia - Na manhã desta segunda-feira (18), uma recém-nascida foi encontrada abandonada ao lado de um contêiner de lixo , no bairro de Mussurunga 1, em Salvador (BA). A criança estava apenas de fralda e dentro de uma caixa de tênis. As informações são do G1 .



A bebê foi encontrada por pessoas que passavam pelo local e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão. Segundo o G1, ela passa bem.

Cristiane de Jesus Silva foi uma das pessoas que passavam pelo local e levou a criança para ser atendida na UPA. "Ela estava quieta, na caixa, de bruços, já com a fralda descartável e suando muito. Não chorava, não. A gente até pensou que estava morta, mas não estava. A gente pegou e trouxe para a UPA. Isso me chocou muito. Eu estou aqui até agora, desde 8h40 da manhã. Eu queria até levar pra casa mas não pude", disse.



De acordo com os médicos que atenderam a criança, ela tinha cerca de quatro horas de vida quando foi encontrada. O Conselho Tutelar XVI - Ipitanga, responsável por acompanhar o caso, disse que a criança continua na UPA e aguarda ser transferida para uma maternidade.



Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, caso a criança tenha alta e nenhum responsável se apresente, ela será encaminhada para um abrigo e ficará sob a tutela do estado. Nenhum familiar da criança foi identificado até o momento.