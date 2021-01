Vacinação começa em Goiás Divulgação Governo de Goiás

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 09:38

Goiás - A primeira vacinada de Goiás foi Maria Conceição da Silva, de 73 anos, que recebeu a primeira dose da CoronaVac na tarde desta segunda-feira. A dose foi aplicada pelo próprio governador do Estado, Ronaldo Caiado. "Eu sou o único governador médico, então tenho essa prerrogativa de ser o único governador que pode vacinar", disse o governador, orgulhoso, após aplicar a vacina. As informações são do G1.

Dona Maria é moradora de um abrigo de idosos em Anápolis, tem seis filhos e já trabalhou como doméstica e gari. "Esperei muito tempo por essa vacina. Eu estava ansiosa. Isso vai dar força para todas e todos. Quando todo mundo estiver imunizado, aí será alegria para mim", disse.

A cidade de Anápolis foi escolhida para começar a vacinação no Estado de forma simbólica, por ter recebido os brasileiros repatriados de Wuhan, no começo do pandemia. Logo após a cerimônia de início de vacinação, Caiado foi até a capital, Goiânia, e vacinou mais dois profissionais de saúde.