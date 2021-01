Ao todo, foram pouco mais de 87 mil doses da CoronaVac para o estado de Alagoas Divulgação

O estado de Alagoas começou a vacinar sua população nesta terça-feira (19), depois de ter recebido o primeiro carregamento da vacina CoronaVac, na noite de segunda-feira (18). Ao todo, foram pouco mais de 87 mil doses. O planejamento, no entanto, é já dividir esse lote para as duas doses que cada pessoa deve tomar. Portanto, somente metade desse número será aplicado neste primeiro momento. As informações são do canal “Globonews”.

A primeira alagoana vacinada foi uma assistente social de 50 anos que, há 22 anos, trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, ela atua no Hospital da Mulher, em uma unidade de linha de frente de combate à covid-19. A vacinação aconteceu por volta das 9h.

Em entrevista à Globonews, a assistente social contou que soube que seria vacinada no domingo e estava bem emocionada. Ela foi ao evento acompanhada da filha e disse estar muito feliz, lembrando de todo o momento que passou, principalmente em UTIs do hospital, a situação dos pacientes e dos colegas de trabalho que estão na linha de frente da covid-19.

Outras seis pessoas já receberam a dose da vacina, durante a solenidade no Hospital Metropolitano, uma das unidades de combate à covid-19 em Maceió (AL). O segundo a ser vacinado foi um cacique da tribo Xucuru-Kariri, da cidade de Palmeira dos Índios (AL). Em seguida, foi uma médica de uma unidade do interior do estado, também da linha de frente. Um maqueiro, uma técnica de enfermagem, um fisioterapeuta e um médico do SAMU também foram vacinados.

O Governo do Estado de Alagoas anunciou que muitas das doses já estão seguindo para o interior por vias terrestre e aérea, com aeronaves e helicópteros e a segurança da Polícia Militar. A prioridade são os profissionais da linha de frente. As vacinas estão sendo aplicadas nas unidades de saúde, já que ainda não há pontos de vacinação.