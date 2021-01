Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/01/2021 11:20

São Paulo - O governo do Estado de São Paulo fez um alerta para a população não acessar falsas plataformas de pré-cadastro para a vacinação contra a covid-19. A gestão João Doria (PSDB) destaca que o site oficial é o Vacina Já . "O Vacina Já tem o domínio do governo (.gov.br). Não tem como fraudar isso. É um site verdadeiro. Estamos lidando com fake news desde o início da pandemia, então precisamos estar atentos", explica Eduardo Pugnali, secretário executivo de Comunicação de São Paulo.