Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/01/2021 12:04

Rio - O Estado do Amapá começou sua campanha de vacinação na manhã desta terça-feira. A primeira pessoa vacinada foi Kátia Regina Marinho de Araújo, uma enfermeira de 58 anos. As informações são do G1.

Logo após ela, quem recebeu a aplicação da dose da CoronaVac foi o indígena Demétrio Amisio, de 46 anos, também enfermeiro. E, em seguida, foi a vez Adelaide Rosário Gomes, uma idosa de 104 anos.

"Agradeço a Deus, à ciência e a todos os profissionais envolvidos que nos permitiram ter uma vacina contra o Coronavírus sendo aplicada hoje no Amapá. Vamos em frente!", escreveu o governador do Estado, Waldez Góes (PDT), em seu Twitter.