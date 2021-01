Por IG - Último Segundo

Publicado 19/01/2021 12:28

Na noite de segunda-feira (18), a Polícia Civil do Distrito Federal começou a apurar um crime bárbaro que aconteceu no QR 208, na região de Santa Maria. Um homem foi encontrado morto, amarrado a um sofá totalmente carbonizado. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Segundo os moradores locais, a vítima teria sido queimada ainda viva. De acordo com a Polícia Militar, com o andamento das investigações três suspeitos foram presos, dois homens e uma mulher.

Os apreendidos se encontravam nas redondezas do local do crime e foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). As autoridades ainda contam sobre uma suspeita de que a vítima tenha sido linchada antes de ser amarrada e incendiada no sofá.