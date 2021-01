Câmeras de segurança filmaram a ação dos assaltantes e auxiliaram polícia na busca pelos suspeitos Reprodução/RPC/Câmeras de Segurança

Por iG

Publicado 19/01/2021 15:08

Curitiba - Em Cianorte, no interior do Paraná, uma dupla de assaltantes invadiu uma casa na tarde de domingo (07). Os suspeitos roubaram celulares, eletrônicos e perfumes da residência. Porém, a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do local, e a polícia conseguiu pender um dos suspeitos, após a identidade dele ser confirmada pela própria mãe. As informações são do portal UOL.



Os assaltantes pularam o muro e entraram pelos fundos da casa. Um casal de namorados que estava no local foi rendido pelos bandidos, que, segundo as vítimas, ameaçavam pegar uma arma para intimidar a criança que também estava no lugar.

De acordo com a RCP, os homens pegaram os itens e saíram pela porta da frente da casa. A vítima entrevistada pelo canal estima que o prejuízo tenha sido de cerca de R$ 40 mil. Após o assalto, as vítimas disponibilizaram a gravação das câmeras de segurança à PM, que reconheceu um dos suspeitos e enviou uma equipe até a casa dele.

Quando chegaram no local, os agentes mostraram as imagens do crime à mãe do jovem, que reconheceu o filho de 23 anos e chegou até a mostrar as roupas que ele usava na hora do assalto. Assim, o homem foi preso e levado à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, o outro assaltante não foi localizado, mas ele utilizava uma tornozeleira eletrônica, o que deve ajudar na procura.