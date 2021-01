Diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas Divulgação Governo de São Paulo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:32 | Atualizado 19/01/2021 19:18

São Paulo - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobrou que o presidente Jair Bolsonaro defenda a Coronavac e pediu agilidade na viabilização da vinda de matéria-prima da China. O material é necessário para dar continuidade à produção do imunizante contra a Covid-19, o único que está sendo aplicado até o momento no país. A declaração foi dada em um evento com a participação do governador João Doria (PSDB) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira.



"Se a vacina agora é do Brasil, o nosso presidente tenha a dignidade de defendê-la e de solicitar, inclusive, apoio, pro seu Ministério de Relações Exteriores na conversa com o governo da China. É o que nós esperamos”, declarou Dimas Covas.