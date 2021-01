Cidade do interior do AM diz que sete pacientes morreram por falta de oxigênio Reprodução

Por Agência Brasil

Publicado 19/01/2021 22:30 | Atualizado 19/01/2021 22:32

Amazonas - Mais quatro pacientes do interior do Amazonas foram transferidos para tratamento da covid-19 em outro estado, na madrugada desta terça-feira. Os pacientes do município de Parintins, no Baixo Amazonas, foram levados para Belém, no Pará.



Desde sexta-feira (15), foram 115 transferências de pacientes que estavam internados em unidades da rede estadual amazonense de saúde para tratamento em hospitais do Acre, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Piauí, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Pará e de Goiás.



A ação faz parte da força-tarefa, em conjunto com o governo federal, para diminuir a lotação dos hospitais públicos do estado diante do aumento do número de internações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.



Nesta segunda-feira (18), o governo do Amazonas havia informado a transferência de 15 pessoas para Goiás, no entanto, uma delas foi cancelada devido a impossibilidade de remoção de um dos pacientes por motivos clínicos.



Boletim



Segundo boletim divulgado há pouco, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas contabiliza 233.971 infectados pelo novo coronavírus no estado. Desde que a presença do vírus no país foi confirmada, no fim de fevereiro de 2020, 6.450 pessoas morreram em decorrência da doença no estado.



Entre os casos confirmados, 1.768 pacientes estão internados, sendo 1.159 em leitos (484 na rede privada e 675 na rede pública), 590 em UTI (266 na rede privada e 324 na rede pública) e 19 em sala vermelha (estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos ou graves que, uma vez estabilizados, são encaminhados a outros pontos da rede de atenção à saúde).