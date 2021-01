Polícia encontra R$ 70 mil em notas falsas PM Blumenau/Divulgação

Por iG

Publicado 20/01/2021 15:09

Três pessoas foram presas na noite da última terça-feira (19) após uma ação policial flagrar a produção de cédulas falsas. O caso ocorreu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Após levantamento de denúncias, a polícia militar abordou um veículo do suposto responsável por fazer a falsificação e distribuir as notas pela região. Com ele, foram encontrados R$ 20 mil em cédulas de 200.



Com a ajuda de cães farejadores, os agentes fizeram buscas em duas casas. Em um dos imóveis, foram encontrados materiais e mais cédulas falsas, no outro, foi apreendido impressoras, prensas, mais dinheiro e uma pequena quantidade de cocaína.



Os três suspeitos foram levados à uma delegacia da Polícia Federal da região para prestar maiores esclarecimentos.



"Há informações de que eles produziam cerca de R$ 500 mil por mês. Todas as circunstâncias agora serão devidamente investigadas pela Polícia Federal", declara o tenente Nicolas Marques.



A região de Blumenau vinha registrando muitos casos de circulação de notas falsas, e essa apreensão é tratada como uma resposta à altura.