Ministério da Saúde promete 100 leitos de UTI para Amazonas Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:56

Como medida para a pandemia do coronavírus (covid-19), o Ministério da Saúde lançou uma plataforma para orientar médicos no tratamento. Na ferramenta, a pasta prescreve uma série de medicamentos, como hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina, para pessoas com sintomas de covid-19 de adultos e até de bebês. O site desmente o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que disse, na segunda-feira, que nunca indicou ou autorizou ninguém a usar os medicamentos contra Covid-19.

Chamada de "TrateCOV", a ferramenta foi criada para profissionais da saúde coletarem os sintomas de pacientes contra a covid-19. No final, a plataforma orienta que os médicos usem opções terapêuticas, ou seja, sugerindo a prescrição de medicamentos, mesmo que não tenham comprovação científica.

Publicidade

“Você nunca me viu indicar este ou aquele medicamento contra à Covid-19. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém e nunca autorizei o ministério da Saúde a fazer protocolos”, disse o ministro Pazuello, após ser questionado por uma repórter na semana passada.

O DIA simulou os dados de uma paciente com covid-19 na plataforma, colocando os sintomas. Ao final, a "TrateCOV" sugere o tratamento precoce. Na plataforma, a pasta indica uso de seis comprimidos de cloroquina, 12 de hidroxicloroquina, quatro de ivermectina, entre outros. Como base, O DIA inseriu dados de uma senhora de 67 anos, sem comorbidades e que testou positivo para covid-19 no dia 15 deste mês.

Publicidade

Na reunião de domingo, que liberou as duas vacinas CoronaVac e Oxford para uso emergencial, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pontuou que não existe medida terapêutica cientificamente comprovada contra o tratamento de covid-19.

Quando foi lançada, para ser utilizada primeiramente em Manaus, o Ministério da Saúde disse que a TrateCOV orienta opções terapêuticas disponíveis na literatura científica atualizada e oferece total autonomia para que o profissional médico decida o melhor tratamento para o paciente, de acordo com cada caso.

Publicidade

Segundo eles, a ferramenta foi criada para auxiliar médicos na coleta de sintomas e sinais de pacientes. "A plataforma utiliza um protocolo clínico para fazer um diagnóstico rápido por meio de um sistema de pontos, obedecendo rígidos protocolos clínicos. O objetivo é dar maior segurança e rapidez no diagnóstico clínico e no tratamento da Covid-19", dizem.

Há indicação para tratamentos que não foram comprovados cientificamente no tratamento da covid-19 Divulgação

Publicidade