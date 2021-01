Por IG - Último Segundo

Publicado 21/01/2021 10:29

Na manhã de quarta-feira (20), um biólogo russo, de 35 anos, foi apreendido enquanto tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, com mais de 200 animais vivos, para São Petersburgo, na Rússia. As informações foram apuradas pelo jornal Folha de São Paulo.

Cerca de 50 lagartos, de três espécies diferentes, 50 aranhas, 25 sapos, de cinco espécies diferentes, peixes dentro de garrafas de água mineral e 100 invertebrados foram encontrados na bagagem do acusado.

Os animais foram levados para o Instituto Butantan e segundo o Ibama, o biólogo levava também em sua bagagem de mão animais invertebrados, peixes e aranhas. O homem era monitorado pelo Ibama e Receita Federal desde de 2017, quando foi preso em Amsterdam, na Holanda, por ter transportando ilegalmente animais da flora brasileira.

Com o desenrolar das investigações, o homem teria apreendido as espécies na quarta (20) em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele estaria aqui no Brasil desde de dezembro de 2020 e levaria os animais para serem comercializados na Rússia.

O russo, portanto, foi indiciado por crime ambiental e transporte ilegal de animais silvestres. A Polícia Federal se encontra a frente do caso e até o momento, não foi divulgado se réu responderá em liberdade ou se continuará preso.