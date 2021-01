O país tem, atualmente, apenas 10,8 milhões de doses disponíveis Divulgação/Governo de SP

Por iG

Publicado 21/01/2021 11:21 | Atualizado 21/01/2021 11:22

Apesar do início da distribuição da Coronavac em todo o país e da campanha nacional de imunização já ter começado, ainda não há doses o suficiente para imunizar todos da primeira fase. Segundo levantamento feito pelo portal UOL, o país tem, atualmente, apenas 10,8 milhões de doses disponíveis, mas 14,8 milhões de brasileiros estão esperando para serem vacinados neste primeiro momento.



Como a imunização de uma única pessoa é garantida somente após duas doses, são necessários 29,6 milhões de doses nesta etapa. Os 10,8 milhões de vacinas correspondem a 6 milhões de doses distribuídas entre os estados somadas aos 4,8 milhões já produzidos e que aguardam aprovação Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



A quantia imuniza apenas 5,4 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 2,5% da população do Brasil.



Primeira fase da campanha

A primeira fase da campanha tem como objetivo vacinar grupos prioritários: Profissionais de saúde; Idosos com 75 anos ou mais; Pessoas acima de 60 anos que vivem em casas de repouso e asilos; População indígena; Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas.



Previsão de mais vacinas

O Instituto Butantan afirmou que o acordo com a empresa chinesa Sinovac garante a entrega de insumos suficientes para a produção de 46 milhões de doses no total.



O Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse aguarda a liberação de insumos pelo governo chinês há 15 dias.