Lula testou positivo para a Covid-19 Fernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 17:37 | Atualizado 21/01/2021 17:40

Rio - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 75 anos, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada nas rede sociais do político nesta quinta-feira (21). O diagnóstico foi feito no dia 26 de dezembro durante uma viagem de Lula a Cuba. Na ocasião, eles esteve no país para participar do início das gravações de um documentário sobre a América Latina, produzido e dirigido pelo cineasta norte-americano Oliver Stone. Outros noves integrantes da comitiva também testaram positivo para a doença. Entretanto, a informação só foi divulgada hoje.

Ainda de acordo com o comunicado, o ex-presidente não necessitou de internação hospitalar, assim como os demais membros da equipe, exceto o escritor Fernando Morais, que permaneceu sob cuidados hospitalares pelo período de 14 dias, por complicações pulmonares.

Publicidade

“Eu e toda minha equipe somos agradecidos à dedicação dos profissionais de saúde e do sistema de saúde pública cubano que estiveram conosco no cuidado diário. Agradeço ao governo de Cuba e a todos que estiveram conosco, de coração. Jamais esqueceremos a solidariedade cubana e o compromisso com a ciência de seus profissionais. Sentimos na pele a importância de um sistema público de saúde que adota um protocolo unificado, inspirado na ciência e nas diretrizes da OMS. E quero estender as minhas saudações a todos os profissionais de saúde que se esforçam para fazer o mesmo aqui no Brasil, apesar da irresponsabilidade do presidente da República e do ministro da Saúde”, declarou Lula.

Ainda segundo a nota, compartilhada no Facebook do petista, Lula voltou de Cuba com a "certeza de que somente a vacinação pode nos do coronavírus".

Publicidade

“Estou preparado pra tomar a vacina, assim que tivermos vacina para todos. Sigo esperando minha vez na fila, com o braço à disposição para tomar assim que puder. E enquanto todos não se vacinam, vou continuar com máscara, evitando aglomerações e passando muito álcool gel”, disse Lula.