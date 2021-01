Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:01

Rio - O governo do presidente Jair Bolsonaro já gastou quase R$ 90 milhões com a compra de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19 , como cloroquina e azitromicina, e ainda não pagou o Instituto Butantan, que entregou as primeiras doses de vacinas aplicadas no país. As informações são da BBC News Brasil.