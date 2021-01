Farmácias têm alta de teste positivo de covid em 20 Estados e DF entre 11 e 17/1 Reprodução

Brasília - As farmácias registraram 32.552 casos de covid-19 detectados por testes rápidos no período de 11 a 17 de janeiro, com aumento identificado em 20 Estados e no Distrito Federal. Os dados semanais da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) indicam 18% de resultados positivos nas duas primeiras semanas de 2021, ante uma média de 15% a partir dos números observados desde abril, quando o levantamento teve início.



Segundo a entidade, o Amazonas é o Estado que chama mais a atenção: o índice de testagens positivas subiu de 27,53% para 29,59%.



Somente Amapá, Ceará, Maranhão, Rondônia, Roraima e Sergipe tiveram redução na representatividade de casos.



No acumulado desde o início dos testes rápidos, em abril do ano passado, as farmácias totalizam 2,397 milhões de testes, dos quais 372.284 (15%) deram positivo.