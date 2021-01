Moradores do Retiro dos Artistas são vacinados contra a covid-19 nesta quarta-feira Mauricio Bazilio/ Governo do Estado do Rio

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na tarde desta sexta-feira, dia 22, por unanimidade o pedido emergencial para o novo lote da vacina CoronaVac. Nesta nova etapa, a agência liberou mais de 4,8 milhões de doses do Instituto Butantan. Diferentemente do lote aprovado no domingo passado que foi importado da China, essas novas vacinas foram produzidas no Brasil pelo Butantan.

Como no domingo passado, a reunião da Diretoria Colegiada (Dicol) iniciou com as recomendações dos diretores das áreas técnicas da Anvisa, que apresentaram dados da vacina e aprovaram o novo lote. Logo depois, os cinco diretores votaram pela liberação da CoronaVac. Até o momento, três diretores votaram a favor, assim formando maioria.

A primeira a votar, a diretora Meiruze Freitas, relatora do pedido de uso emergencial da CoronaVac, pontuou a segurança do novo lote da vacina. "Após avaliação, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes pelo estágio em desenvolvimento da vacina, os benefícios da vacina superam os riscos. A vacina CoronaVac atende aos critérios de segurança, qualidade e eficácia para o uso emergencial", disse ela.

Assim como na reunião de domingo, ela ressaltou a necessidade de uma complementação de estudo da vacina. "Faço a ressalva de um ponto crítico da CoronaVac, que requer a abordagem complementar quanto ao estudo de imunogenicidade", disse Meiruze.

A chamada imunogenicidade é a capacidade, por exemplo, de uma vacina incentivar o organismo a produzir anticorpos contra o agente causador da doença. Esse documento, portanto, deve complementar as informações referentes à imunidade conferida aos voluntários que receberam a vacina na terceira fase de desenvolvimento clínico. O dado é imprescindível para que se possa concluir a duração da resposta imunológica nos indivíduos vacinados. A Anvisa prevê que, até o dia 28 de fevereiro, o Butantan envie a complementação do estudo.

Para este novo lote, a relatora do pedido disse que para a aprovação das doses envasadas pelo Butantan, com frasco multidose, foi aprovado o prazo provisório de 12 meses. Ela também ressaltou que “há poucos tratamentos de suporte disponíveis e não há medicamentos registrados na Anvisa, com indicações específicas para o tratamento da covid-19".



“Mesmo em um cenário de incerteza, uma vacina contra a Covid-19 segura, capaz de prevenir e reduzir mortalidade e morbidade, pode ser autorizada para uso emergencial, em especial no contexto dessa pandemia”, disse.

Antonio Barra Torres, presidente da Anvisa, o último a votar, reforçou o trabalho feito pela agência e dos seus servidores. "O que entregamos no domingo passado é o trabalho de quase 22 anos dessa agência em seus inúmeros servidores concursados e especialistas ao longo desse período. Relato meu profundo orgulho de poder estar nesse front de combate ao lado dos demais diretores", disse ele.

O presidente da Anvisa afirmou que, neste momento de notoriedade da agência, é importante mais do que priorizar a saúde dos brasileiros e deixar de lado críticas de pessoas que não conhecem o trabalho feito por eles. "Nós temos tido o reconhecimento de diferentes camadas da sociedade. Faço referência especial ao cidadão que nos aborda e manifesta seu agradecimento. Esse reconhecimento é o estímulo que nós temos que ter em mente, pois temos que entregar a defesa da saúde dessas pessoas. Não importa que críticas infundadas sejam construídas e tecem comentários sobre nós levianos e até criminosos juízos. Isso não importa, temos que continuar nossa missão e levando bom termo. Meu extremo orgulho e trabalho que todos têm apresentado", afirmou ele.

Mais uma vez, o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, ressaltou que não há alternativas terapêuticas para o tratamento da covid-19. “Tendo em vista o cenário da pandemia, o aumento do número de casos, ausência de alterativas terapêuticas específicas para a covid, recomendamos a aprovação dessa vacina nessas condições, mas com monitoramento das incertezas e a reavaliação periódica”, disse Mendes.

O gerente-geral explicou que a armazenagem das doses deve ser feita em uma câmera fria com temperatura entre 2 e 8 graus. Dessa forma, a conservação nessas condições vai preservar a vacina da melhor maneira. Desta vez, o frasco da vacina é do tipo multidose, com dez doses, diferentemente do primeiro pedido, já que o outro era monodose, ou seja, contendo dose única.



Por isso, Mendes indica que as dez doses sejam utilizadas em um prazo de até 8 horas após a abertura do frasco. “Se essas doses não forem utilizadas até esse tempo, nós não vamos conseguir garantir a integridade e a pureza da vacina. Então, além de determinar esse prazo de até oito horas para que a vacina seja utilizada, a nossa preocupação é que as técnicas assépticas para manuseio sejam atentas para que não haja qualquer risco de contaminação desse frasco durante o uso", disse ele.

Já o gerente-geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa, Fabrício Carneiro de Oliveira, disse que, das 5 mil unidades envasadas analisadas, não foi identificada nenhuma contaminação após a incubação. Isso demonstra que os procedimentos estão adequados para permitir que não haja contaminação involuntária. "O parecer é que as informações prestadas demonstram o cumprimento das boas práticas e justificam o uso emergencial da vacina. Nos manifestamos pela aprovação de eventuais novos pedidos de uso emergencial nos moldes já apresentados neste momento, ou seja, vacinas importadas prontas bem como o granel formulado pela Sinovac com envase e acondicionamento pelo Butantan", afirmou ele.

Atraso e pressão

Na abertura de reunião, o presidente da agência disse que não faz “nenhum sentido atrelar o nome da Anvisa às palavras burocracia e atraso”. “Somos, sim, os recordistas em tempo de análise bem feita e com segurança para oferecer produtos confiáveis à população”, afirmou Torres.

Ele também afirmou que "não há sentido em falar de pressões sobre a Anvisa". "A pressão é uma só. Temos que contribuir para assegurar a saúde dos nossos cidadãos. Fazer boas entregas e fazer no menor tempo possível", disse ele.

Em seguida, Meiruze disse que a Anvisa tem compromisso em avaliar as demandas com “celeridade”, mas “dentro dos critérios que resguardam a qualidade dos produtos que serão utilizados na nossa população”.

Primeira aprovação

No último domingo, dia 17, a Anvisa liberou um lote com 6 milhões de doses da CoronaVac para aplicação emergencial. No mesmo dia, também foi aprovado o imunizante da Oxford/AstraZeneca, com 2 milhões de doses que estão previstas para chegar nesta sexta-feira. Os cinco diretores também decidiram por unanimidade pela aprovação.

Com uma reunião de 5 horas, os diretores seguiram o voto a favor da relatora Meiruze. No caso da CoronaVac, a autorização foi condicionada ainda à assinatura de um Termo de Compromisso e sua respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU). Ainda no domingo, o Estado de São Paulo começou a vacinar a população. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde fez a distribuição das doses para os demais estados do país.

Novo lote

Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o pedido de autorização do uso emergencial do segundo lote abrangerá um número ainda maior de doses. “A primeira partida é de 4 milhões e 800 mil já em disponibilidade na medida em que for feita essa segunda autorização. Uma vez aprovado, daí a produção do Butantan será feita de acordo com essa autorização, isto é, não haverá a necessidade de todo o lote ser requisitado (o pedido emergencial), podendo chegar a uma produção adicional de 35 milhões de doses”, explicou.

A programação prevê que até abril o Butantan entregue ao Ministério da Saúde 46 milhões de doses da vacina.

A partir de agora, eventuais novos pedidos de uso emergencial nos moldes dos já aprovados, ou seja, as vacinas importadas prontas da Sinovac ou granel da vacina formulada e estéril, importado para envase e acondicionamento no Instituto Butantan, não precisam mais passar pela aprovação da Anvisa.





