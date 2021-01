João Doria e Jair Bolsonaro Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/01/2021 16:03

São Paulo - O fato de a vacinação no Brasil ter começado por meio da CoronaVac — vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan devido a um acordo assinado entre o governo de SP e o laboratório chinês Sinovac — teria feito com que a disputa política entre Doria e Bolsonaro se acirrasse. Segundo o Estado de S. Paulo, os ministros de Bolsonaro estão "proibidos" de atenderem a pedidos do tucano.

Segundo o jornal, quem "fizer graça" para Doria está sujeito até mesmo a ser exonerado do governo. Segundo interlocutores do Planalto, Bolsonaro está convencido de que Doria está alinhado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), para que haja desgaste no governo e, consequentemente, seja aberto um processo de impeachment.

A dobradinha entre Doria e Maia para negociar com a China em busca dos insumos necessários para a produção da vacina da Fiocruz teria deixado Bolsonaro ainda mais irritado.