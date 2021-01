Freixo está processando Mário Gomes por divulgar fake news usando seu nome Reprodução

Por iG

Publicado 22/01/2021 16:09 | Atualizado 22/01/2021 19:01

Rio - O Marcelo Freixo (PSOL) entrou na noite de quinta-feira na Justiça do Rio de Janeiro com uma ação de R$ 44 mil por danos morais contra Mário Gomes, por divulgar a fake news de que o deputado estaria por trás da crise de falta de oxigênio em Manaus. As informações são da coluna de Lauro Jardim, de 'O Globo'.

Circula um áudio do ator, gravado para Carlos Vereza, em que ele associa Freixo à falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. "Os caras estão matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus, rapaz? Tiraram o oxigênio. Tentaram tirar aqui em Cabo Frio. O Freixo tentou...correram com ele de lá", diz ele.

Publicidade

Em setembro de 2020, o ator Mário Gomes foi flagrado fazendo xixi na rua no Leblon (clique para ver as fotos)

No passado, Gomes, 68 anos,foi vítima de uma fake news histórica. Em 1976, foi publicado no jornal "Luta Democrática" que ele foi internado na emergência do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com uma cenoura no ânus. O boato chegou a atrapalhar a carreira do ator.