No Brasil, os imunizantes serão distribuídos pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz AFP

Por Hugo Perruso e Juliana Pimenta

Publicado 24/01/2021 07:00 | Atualizado 24/01/2021 08:31

O início da vacinação contra a covid-19 no Brasil trouxe de volta a esperança por dias melhores e também comprovou, mais uma vez, a importância que um país deve dar à Ciência, muitas vezes posta de lado, com reduções de orçamentos e pouco apoio por parte de governos. A pesquisa de cientistas por todo o mundo possibilitou a criação de um imunizante no período recorde de menos de um ano, mostrando a quem duvidava que conhecimento, muito estudo e investimento - e não bravatas - são a melhor alternativa para se combater uma pandemia. O caminho é longo, assim como as dificuldades para a tão esperada volta à normalidade. Ainda assim, a esperança volta a estar presente com a vacina, que foi comemorada por pessoas de diversas áreas ouvidas pelo DIA.

Adélia Maria dos Santos - servidora da Saúde desde 1979 e uma das fundadoras do Programa de Imunização da Cidade do Rio



"A gente está num momento em que nossa principal escolha é a vacinação. Sabemos que a vacina já aparou várias epidemias, como da poliomielite e do sarampo, que eram doenças que mais contaminavam as crianças, com mortes e sequelas graves. Vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, esperamos que todos cheguem à conclusão de que precisam ser vacinados. Nada de medo".





Felipe Victor Barbosa - técnico de enfermagem que trabalha na linha de frente do combate à covid-19 e voluntário nos testes da CoronaVac



"Tenho minha esperança renovada na vinda de dias melhores com a vacina. Podemos observar mais um capítulo da história da humanidade em que a Ciência é responsável por salvar milhões de vidas, foi assim com a descoberta dos antibióticos, com a revolução sanitarista e com as vacinas em diferentes pandemias mundo afora. Cientistas biomédicos se empenharam ao máximo nesta pandemia, portanto, a mobilização e parceria dos diferentes pesquisadores do mundo pelo desenvolvimento da vacina foi algo extraordinário. Tenho total respeito e admiração por estes profissionais e hoje, mais do que nunca, vejo a Ciência como a materialização mais poderosa da genialidade humana".





Camila Silveira da Silva - professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, faz parte do projeto de extensão “Meninas e Mulheres nas Ciências"



"Vejo com bastante esperança. A(s) vacina(s) dependem do trabalho comprometido de cientistas. Esse é um valor forte da Ciência, o seu compromisso social para responder a demandas do povo, de uma nação. E, no Brasil, ele é feita, majoritariamente, nas universidades e instituições de pesquisa públicas. Com a vacina no e do Brasil, chamamos a atenção das pessoas para a importância de valorizarem a Ciência brasileira e o nosso trabalho como cientistas deste país".





Chrystina Barros - pesquisadora em saúde do CESS/UFRJ



"A chegada da vacina no Brasil é uma redenção. Reacende a esperança em momento tão triste e dramático quando vemos cidadãos de Manaus morrerem por falta de ar. A vacina é a única chance de retornarmos nosso dia a dia. Que essa alegria não seja euforia nem passageira nem nos dê ressaca de acordar no dia seguinte e, ao invés de faltar oxigênio, vermos que faltam vacinas. Que o governo possa investir e apoiar nossa Ciência, temos capacidade produtiva, mas não podemos parar. A vacina é um movimento que não pode parar, é mais do que Ciência. É vida".





Tony Ramos - ator de 72 anos



"Estou com a esperança ainda mais forte dentro de mim. Feliz com a vitória da Ciência. E sabendo que, apesar das duas doses (quando aplicadas), ainda teremos que manter os cuidados com máscara e distanciamento. Há que se vacinar, ao menos 70% de brasileiros e aí começarmos a respirar novos momentos. Estou com a ansiedade normal de um ser humano preocupado com sua saúde e a de todos. Quando chegar minha vez, lá estarei, grato a Deus que permitiu aos cientistas encontrar as vacinas. A Ciência é fundamental na vida de todos. Imagine como era a vida da Humanidade quando ainda não havia as vacinas para sarampo, poliomielite... Ciência evolui e a favor de nós, seres humanos. Saúde e paz a todos".





Fabi - ex-jogadora de vôlei, bicampeã olímpica em Pequim-2008 e Londres-2012



"A chegada da vacina traz um pouco de esperança diante de dias tão duros. Perdi amigos, acompanhei a agonia de muitos e confesso que chorei quando saiu a notícia da aprovação da vacina. O que o pessoal fez, em um tempo recorde, foi incrível. Estamos vivendo e vendo a história acontecer e certamente a Ciência será lembrada pelo trabalho incansável no combate a esse vírus".





Diogo Nogueira - cantor e compositor, teve covid-19 em 2020



"A chegada da vacina é um dos melhores momentos que estamos vivendo recentemente. Com ela estaremos protegidos e protegendo o outro também. Quando chegar a minha vez na programação, quero ser um dos primeiros da fila. Sinto falta de poder sair na rua sem preocupação, sem máscara. Mas, com este início da vacinação, tudo indica que está próximo o momento de tudo isso voltar ao normal".





Jonathan Azevedo - ator que está no ar como Sabiá na novela 'A Força do Querer'



"O começo da vacinação foi um alívio dentro do coração. Só de ver que nossa linha de frente, formada por pessoas que estão há tanto tempo cuidando da gente e que viram uma das coisas mais absurdas em vida, agora podendo se tratar para cuidar da gente é muita felicidade. É a história, estamos aprendendo muito com tudo isso e vamos que vamos".