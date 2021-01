Reabertura do Hospital está prevista para o dia 25 de fevereiro Divulgação

Por iG Saúde - Weslley Galzo

Publicado 22/01/2021 16:23

Rio - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Hospital de Campanha no AME de Heliópolis será reativado para conter a segunda da covid-19 no estado. Segundo o governo do estado, o início da operação está previsto para o dia 25 de fevereiro, com equipamentos, profissionais da linha de frente de enfrentamento da pandemia e 24 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Se for possível, Jean Gorinchteyn (secretária da Saúde), abra antes, mas com a segurança de que teremos toda a estrutura pronta e em funcionamento para salvar vidas. Esse conjunto de medidas vai reforçar o sistema de saúde e garantir o atendimento a todos”, disse o governador João Doria.

Além do hospital de campanha em Heliopólis, o governador anunciou a abertura de 756 novos leitos de UTI em todo o estado. Outros 450 novos leitos de enfermaria e 306 de UTI serão reabertos em hospitais estaduais.

O estado de São Paulo pode esgotar sua capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 28 dias, caso o ritmo atual de novas internações por covid-19 se mantenha. O cálculo, feito pelo governo estadual, foi apresentado em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (22).