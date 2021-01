Chuva no viaduto Santa Ifigênia, no centro da capital paulista Rovena Rosa/Agência Brasil

Por Último Segundo

Publicado 22/01/2021 18:55

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou três regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira (22). O alerta foi dado às 15h36 após uma frente fria que vinha do interior chegar à capital e provocar chuva forte. O aviso vale para as Zonas Oeste, Sudeste e Sul, além da Marginal Pinheiros.



O centro também informou que há potencial para alagamentos e rajadas de vento. "Essas instabilidades atuam com rápido deslocamento. As próximas horas seguem com tempo instável na Capital paulista", diz o comunicado do CGE.

Às 17h09, o CGE ainda mostrou que a subprefeitura de Campo Limpo, na Zona Oeste, atingiu o grau mais alto de alerta para alagamento. O ponto crítico é no córrego Pirajuçara, que está na iminência de transbordamento.

Por volta das 16h50, houve registro de um ponto de alagamento na passarela Fandi Chaquib Kalil, próximo à avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, no Centro.

O estado de atenção para alagamentos tem se repetido nos últimos dias em função das pancadas de chuva que caem principalmente no começo da tarde. O CGE prevê que a situação, típica de verão, deve continuar acontecendo na próxima semana.