Por iG

Publicado 22/01/2021 19:00 | Atualizado 22/01/2021 19:03

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que 53% da população brasileira descartam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), enquanto 42% defendem que ele seja afastado do cargo. O resultado mostra a piora na avaliação da gestão do presidente em meio ao recrudescimento da pandemia da Covid-19.

O levantamento foi feito nos dias 20 e 21 de janeiro com 2.030 pessoas, ouvidas por telefone para respeitar regras sanitárias. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Em comparação com o levantamento feito entre os dias 8 e 10 de dezembro, o percentual de pessoas que não queriam impeachment era de 50%. Enquanto isso, os que defendiam a medida eram 46%. Os que não souberam responder passaram de 6% para 4%.

*Esta nota está em atualização