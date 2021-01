O caso aconteceu na Zona Leste de Manaus Divulgação / Jael Lucena

Por iG

Publicado 22/01/2021 20:21 | Atualizado 22/01/2021 20:21

Manaus - Um pai de santo foi preso, em Manaus, nesta sexta-feira (22), suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos. A prisão aconteceu no bairro Jorge Teixeira. As informações são do portal D24am.



A família da vítima buscou ajuda espiritual e o homem se aproveitou do garoto, segundo as informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os abusos aconteciam desde dezembro do ano passado. "Agora a tarde, a família do adolescente nos procurou, a mãe relatou, que ela participava de um terreiro de macumba e estava pedindo apoio espiritual, esse pai de santo aliciou o filho dela" disse o capitão Soeiro.

No celular do acusado, foram encontradas mensagens em que ele confirma o estupro contra o adolescente. Além disso, o pai de santo ameaçava a vítima de morte para que ela não contasse sobre o crime para ninguém.

"Verificamos também no celular dele, na conversa, desse pai de santo com a criança, ele relata, que fez a conjunção carnal com a criança e ameaçava o mesmo se denunciar, dizia que ia matar ele e a família dele. Ele mandava diversos conteúdos eróticos para o adolescente", afirmou o capitão.

O homem foi detido e conduzido ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após diligências, será encaminhado a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para procedimentos cabíveis.