Neste domingo (24), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 tem o segundo dia de aplicação de provas. Cerca de 2,6 milhões de estudantes são esperados para a realização do exame em grande parte do país. Com a exceção das cidades de Rolim de Moura e Espigão do Oeste, em Rondônia, e Estado do Amazonas, que estão com as provas suspensas como medida de prevenção para tentar conter a pandemia do novo coronavírus nessas regiões. As provas para esse grupo serão realizadas no mês de fevereiro.

Para o dia de hoje, os alunos terão pela frente 90 questões sobre ciências da natureza e outras 90 de matemática.



Em todos os municípios que estarão realizando as provas, os Portões abrem às 11h30 e fecham às 13h. O exame começa às 13h30 e se encerra às 18h30, (no horário de Brasília) totalizando as 5 horas de prova.

Primeiro dia de provas

No último domingo (17), quando foi realizado o primeiro dia de provas, a taxa de abstenção chegou aos 51,5%, batendo o recorde do Enem. Ao todo foram 2.680.697 alunos presentes e 2.842.332 ausentes. Até aquela data, mais de 8 mil inscritos haviam tido o pedido aprovado para fazer a reaplicação, em fevereiro, porque estavam com diagnóstico comprovado de Covid-19.

Apesar do recorde de abstenções, o dia foi marcado pelos casos de alunos que foram impedidos de fazer o exame, por conta da lotação das salas de aula, já que, não seria possível garantir o distanciamento social adequado. Por conta disso, a Defensoria Pública da União pediu a suspensão do prova deste domingo, mas a Justiça Federal manteve a a realização do exame.

De acordo com o Inep, os alunos que passaram por esta situação poderão fazer o 2º dia de exames neste domingo (24) normalmente e pedir a reaplicação da que perdeu, ou se preferirem, podem não comparecer ao 2º dia e pedir a reaplicação das duas provas.