Governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro Eduardo Pazuello Diego Peres/ Governo do Amazonas

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 10:05

O Estado do Amazonas, que enfrenta uma grave crise de falta de oxigênio para os pacientes com covid-19, recebeu na noite deste sábado 132,5 mil doses da vacina de Oxford. O lote faz parte da remessa de dois milhões de doses que chegaram ao Brasil na última sexta-feira e que foram liberados pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, neste sábado, para distribuição aos estados.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez a entrega simbólica das doses ao governador do Amazonas, Wilson Lima. O governador afirmou que essas doses serão suficientes para imunizar os idosos acima de 60 anos e outra parte dos profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia. As vacinas chegaram em um avião da empresa aérea Azul.

Publicidade

“Esse é um lote de 132,5 mil e, nesse domingo, estaremos recebendo um outro lote de 44 mil. Com isso vamos vacinar todos os idosos acima de 60 anos de idade e todos os profissionais de saúde. Daqui essas vacinas serão enviadas até a (Fundação de) Vigilância em Saúde para que possamos fazer o registro e catalogar, e a partir de então começar a distribuição na capital e no interior”, explicou Wilson Lima.



Também neste sábado, o Amazonas ultrapassou o triste número de 7 mil mortes provocadas pela doença após a contabilização de 162 novos óbitos. Desses, 63 ocorreram nas últimas 24 horas e 99 foram registrados em dias anteriores e confirmados neste sábado.

As doses que vieram da Índia foram produzidas no Instituto Serum e passaram por verificação da qualidade e receberam rótulos em português na sede da Fiocruz, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. A previsão é que todos os outros estados recebam as vacinas de Oxford até este domingo.

Publicidade

Após a suspensão da vacinação em Manaus, após denúncias de pessoas que tinham furado a fila, a prefeitura anunciou neste sábado que a imunização foi retomada para profissionais de saúde de nove unidades da rede estadual. A partir de segunda-feira, um decreto que ainda será publicado vai apertar as restrições de circulação no estado. Segundo o governador, os cidadãos só poderão sair para atividades essenciais, ir ao supermercado e receber atendimento médico. As medidas serão válidas por sete dias, 24 horas por dia.