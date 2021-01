Rondônia vai transferir pacientes com covid-19 para outros Estados Foto: Divulgação

O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, afirmou na noite de sábado, 23, que o Ministério da Saúde teria aceitado dar suporte para a transferência de pacientes com covid-19 para outras partes do País. O Estado está com hospitais lotados e enfrenta falta de leitos e médicos suficientes para atender ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Neste domingo, 24, em coletiva de imprensa, ele afirmou ainda que há a possibilidade de o governo federal enviar médicos e equipamentos para o Estado para reduzir a necessidade de transferências. "Nossos leitos estão totalmente ocupados com rondonienses e com brasileiros", declarou no sábado, em transmissão ao vivo em redes sociais, ao se referir também ao atendimento de pacientes vindos do sul e da capital do Amazonas após o agravamento da crise sanitária no Estado vizinho.

Segundo Rocha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assentiu no sábado em transferir os pacientes que estão na fila por um leito de internação. "E outros tantos quanto forem necessários para outros hospitais federais existentes aqui, no nosso País. E assim será feito. Nós mandamos o documento e todo o trabalho está sendo desenvolvido para que isso aconteça."

O governador destacou, ainda, que entrou em contato com o comandante militar da Amazônia, general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, que teria colocado aeronaves à disposição para fazer a condução dos pacientes.

Além disso, ele pediu a médicos para se disponibilizarem a trabalhar em Rondônia. "Temos todo o pessoal necessário, mas tem uma profissão que faz grande falta no nosso Estado, que são os profissionais médicos", disse. "Faço um apelo aqui ao senhor doutor e à senhora doutora que fizeram o curso de Medicina, que, por favor, venha ajudar aos rondonienses".

Rocha também destacou que o Estado registrou óbitos por covid-19 em faixas etárias, classes sociais e gêneros diversos e pediu à população para adotar medidas para evitar o contágio, como o distanciamento social. "Não podemos permitir que essa doença se amplie. Então, rondoniense, senhor, senhora, jovem, vamos neste momento mantermos a união no sentido de não disseminarmos esse vírus maldito que tem dilacerado famílias."

Rondônia tem 2.097 óbitos e 116.133 casos confirmados do novo coronavírus. Até a noite de sábado, 23, havia um total de 543 internados. Entre sexta-feira, 22, e sábado, foram registradas 12 mortes pela doença. O Estado tem 977 leitos, entre hospitais públicos, privados e filantrópicos.

Também no sábado, em coletiva de imprensa, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), declarou que a cidade enfrenta um rápido agravamento da pandemia da covid-19 e enfrenta falta de leitos para atender a todos os paciente. "Hoje o sistema de saúde de Porto Velho está em colapso", afirmou em coletiva de imprensa.

"Qualquer um aqui presente, se precisar de leito de internação, provavelmente não vai conseguir ser internado e, dependendo da gravidade, poderá sim vir a óbito", alertou. "Hoje, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo em Manaus. Estamos muito perto de viver aqui, na nossa cidade, de Porto Velho, e no nosso estado de Rondônia, uma tragédia humanitária."